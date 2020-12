Roma: Pd Municipio VII, pieno sostegno ad Anpi per giardino Menapace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un confronto tra noi che ha avuto bisogno veramente di poche parole, aderiamo convintamente all'iniziativa di raccolta firme promossa da Anpi Appio e rivolta in primis al Campidoglio per titolare il giardino di via Cesare Baronio alla partigiana Lidia Menapace". Così in una nota la sezione del Pd di Capannelle, Statuario, Osteria del Curato, Villaggio Appio e Quarto Miglio del Municipio VII. "La sua storia, il suo impegno politico, la sua passione femminista e di sinistra - aggiunge - sono patrimonio per intere generazioni e danno lustro ad un Municipio da sempre impegnato sui temi della memoria. Chiediamo a tutti i cittadini di sostenere la raccolta firme cliccando sulla pagina www.change.org/GiardinoLidiaMenapace e di promuoverla tra amici e conoscenti anche attraverso i propri social e le innovative forme di comunicazione. Noi faremo la nostra parte". (Com)