Russia: Navalnyj si rivolge al Comitato investigativo e all'Fsb dopo le nuove pubblicazioni sull'avvelenamento

- L'attivista dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj presenterà una petizione al Comitato investigativo e all'Fsb dopo la pubblicazione dell'indagine di "The Insider", "Bellingcat" e "Cnn", in cui viene affermato che gli ufficiali del Servizio di sicurezza russo sono stati coinvolti nell'attentato alla sua vita. Lo ha dichiarato lo stesso Navalnyj all'emittente radio "Echo Moskvy". "Apro il codice di procedura penale e arrivo all'articolo: 'Denuncia di un reato'. In conformità con l'articolo del codice di procedura penale, effettueremo un rapporto sul reato, che verrà inviato sia al Comitato Investigativo che all'Fsb. Potete ridere quanto volete, ma non c'è altra procedura", ha dichiarato Navalnyj. (segue) (Rum)