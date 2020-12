Russia: Navalnyj si rivolge al Comitato investigativo e all'Fsb dopo le nuove pubblicazioni sull'avvelenamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I portali di giornalismo investigativo "Bellingcat" (Regno Unito) e "The Insider" (Russia) hanno lanciato nuove accuse contro il Cremlino per il presunto coinvolgimento nel tentativo di avvelenamento dell'oppositore russo Navalnyj con un agente nervino del gruppo Novichock. In un documento inviato al settimanale tedesco "Der Spiegel" e all'emittente televisiva statunitense "Cnn", "Bellingcat" e "The Insider" sostengono che il programma della Russia per lo sviluppo di armi chimiche sarebbe ancora attivo, nonostante la sua conclusione ufficiale nel 2010. Inoltre, secondo le informazioni raccolte dai due istituti di ricerca, diversi agenti del Servizio di sicurezza della Federazione russa "con formazione medica ed addestrati all'impiego di armi chimiche" si trovavano presso l'albergo di Tomsk dove Navalnyj soggiornava prima di essere avvelenato. Gli agenti sarebbero stati vicino all'oppositore anche quando un suo familiare ha improvvisamente mostrato i sintomi di un'intossicazione da arma chimica. In tutto, l'Fsb avrebbe seguito Navalnyj in 37 occasioni durante i suoi spostamenti in Russia. Secondo "Bellingcat" e "The Insider", da tali informazioni si deduce che l'onere della prova per l'avvelenamento dell'oppositore ricade ora "interamente sullo Stato russo". (Rum)