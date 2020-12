Cultura: Franceschini su tassa soggiorno, nessun mistero, la norma l'ho voluta io

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun mistero. La norma sulla depenalizzazione del mancato versamento della tassa di soggiorno l'ho voluta io, dopo una audizione in Parlamento, e ho chiesto io ai miei uffici di scriverla. O meglio l'hanno chiesta molti gruppi parlamentari di opposizione e maggioranza, le Regioni, le associazioni di categoria e io l'ho fatta preparare e l'ho presentata perché giusta". Così il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, torna sulla norma del dl rilancio che ha modificato la disciplina della tassa di soggiorno. "Nessuna norma 'salva suoceri' o fantomatiche manine di Palazzo Chigi - aggiunge Franceschini - la norma nasce negli uffici del Mibact perché è una norma giusta e il presidente del Consiglio non ne era a conoscenza prima che la portassi in Consiglio dei ministri, così come io non sapevo della vicenda del Plaza. Il mistero semmai è come si possa continuare ad alimentare retroscena quando abbiamo spiegato più e più volte come sono andate le cose, l'ultima quattro giorni fa con una nota stampa diramata dal Mibact. (segue) (Com)