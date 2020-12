Italia-Germania: ambasciatore Elbling, immigrazione arricchimento molto forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'immigrazione, anche italiana, è un "arricchimento molto forte" per la Germania e ha contribuito al miracolo economico del Paese. È quanto affermato dall'ambasciatore di Germania a Roma, Viktor Elbling, nel corso della videoconferenza "Rafforzare l'Europa sociale", tenuta oggi su iniziativa della rappresentanza tedesca in Italia. L'evento ha voluto celebrare il 65mo anniversario dell'accordo concluso tra Germania e Italia il 20 dicembre 1955 per il reclutamento di lavoratori italiani da impiegare nella Repubblica federale tedesca. Oltre a Elbling, che ha moderato la discussione, hanno partecipato tra gli altri la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, il ministro del Lavoro e degli Affari sociali, tedesco Hubertus Heil, e il segretario generale della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), Maurizio Landini. Per l'ambasciatore tedesco a Roma, quando si discute di immigrazione, "non si devono dimenticare le necessità delle persone". Elbling ha poi sottolineato che i lavoratori immigrati in Germania dall'Italia hanno costruito le relazioni tra i due Paesi "con sudore e sacrificio". Secondo il diplomatico, la formazione è un tema su cui Italia e Germania devono collaborare, dati i loro "profili simili e complementari". Infine, Elbling ha evidenziato come il lavoro "etico, dignitoso, secondo le importanti tradizioni europee" debba essere "al centro del dibattito politico".