- "Meno 14 posti in classifica 'qualita della vita' del Sole24ore: una catastrofe. La pentastellata giustizialista della prima ora, che dai banchi del processo Marra ripete 'non sapevo' e dice che andrà avanti, deve sloggiare. Il sindaco Virginia Raggi è una punizione che Roma non merita oltre". Lo scrive su Twitter, riferisce una nota, il coordinatore Forza Italia del I Municipio, Francesco De Micheli. (Com)