Giappone-Italia: Starace, Tokyo alleata nel contrasto al mutamento climatico

- Italia e Giappone sono amici e alleati nelle iniziative tese al contrasto del mutamento climatico. Lo ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia in Giappone, Giorgio Starace, in chiusura della tavola rotonda organizzata dalle ambasciate di Italia, Francia e Regno Unito a Tokyo, per il quinto anniversario dell'Accordo di Parigi sul clima. Starace ha ricordato l'impegno formale recentemente assunto dal premier giapponese Yoshihide Suga al conseguimento della neutralità carbonica entro il 2050: presentando tale obiettivo, Suga ha affermato che il mutamento di paradigma all'insegna della sostenibilità ambientale darà al Giappone nuove opportunità di sviluppo economico. Una convinzione, ha evidenziato Starace, "che è anche alla base dell'European Green Deal", l'insieme delle iniziative politiche promosse dalla Commissione e dagli Stati membri dell'Ue per edificare un nuovo modello di sviluppo e consumi ecosostenibile. "L'Italia - ha detto l'ambasciatore - è in linea con tale visione nella sua veste di Paese fondatore dell'Unione europea, ed è leader mondiale nel campo dell'efficienza energetica, come attestato dall'American Council for Energy-Efficient Economy (Aceee)". Grazie alla leadership tecnologica, ad esempio nel campo delle smart grid, l'Italia è già in linea con gli obiettivi climatici europei; Roma "punta però ad assumere un ruolo guida per l'adozione di obiettivi ancor più ambiziosi da parte della comunità internazionale, sfruttando anche l'occasione posta dalla presidenza di turno del G20". L'Italia guarda anche alla prossima Conferenza sul mutamento climatico delle Nazioni Unite (Cop26), che si terrà a Glasgow, in Scozia, dall'1 al 12 novembre 2021. Starace ha ricordato che l'Italia collabora con il Regno Unito all'organizzazione di due importanti eventi propedeutici: lo "Youth 4 Climate" e il summit PreCop26, entrambi in programma a Milano nei mesi di settembre e ottobre 2021. (segue) (Git)