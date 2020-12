Giappone-Italia: Starace, Tokyo alleata nel contrasto al mutamento climatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del Climate Ambition Summit del 12 dicembre scorso, svoltosi nel quinto anniversario della firma dell'accordo di Parigi, ed in preparazione della COP26, l'ambasciata di Italia ha organizzato presso l'Istituto di Cultura di Tokyo una tavola rotonda on line per mettere a confronto le politiche ambientali di Italia, Unione Europea, Francia e Gran Bretagna con il recente impegno del Giappone a realizzare l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050. "Sono lieto di avere co-organizzato con la delegazione UE a Tokyo e le Ambasciate di Francia e Gran Bretagna un dialogo concreto con rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente e dell'Economia e commercio e della Camera di commercio giapponese per discutere quali strategie adottare e quali collaborazioni prevedere per raggiungere la comune ambizione di una società senza emissioni serra nel più breve tempo possibile. Questo evento è stato di grande importanza per rafforzare il dialogo con il Giappone che sta dimostrando crescente attenzione a queste tematiche e per dimostrare che insieme è possibile prevedere un crescita che sia non solo sostenibile e 'green', ma anche proficua per la crescita economia" – così l'ambasciatore Giorgio Starace. Il ministro dell'Ambiente giapponese Shinjiro Koizumi ha inviato un messaggio di saluto. Alla tavola rotonda hanno partecipato in presenza Tomoyoshi Yahagi (Meti), Keiko Segawa (min. Ambiente), e Hiroyuki Tezuka (Keidanren, Associazione delle imprese giapponesi), ed in collegamento virtuale Kamon Iizumi (governatore della prefettura di Tokushima) e Tosca Barucco (Inviato speciale del Maeci per la Cop26, Italia). (Git)