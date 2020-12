© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl di Viterbo comunica che, a conclusione dell'indagine epidemiologica all'interno del convento di S. Francesco di Bagnoregio, sono stati riscontrati altri 41 casi positivi tra la comunità di suore. In tutto i casi riscontrati sono 104. La situazione è costantemente monitorata dalla Asl di Viterbo che ha posto in isolamento la struttura. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Com)