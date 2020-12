Covid: Zingaretti, nostro obiettivo non è tornare al tempo pre-Covid, costruire un modello nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro obiettivo non è tornare al tempo del pre-Covid, cioè a un modello produttivo e a un sistema sociale e istituzionale che a noi non soddisfa". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervenendo all'evento "Le risorse per lo sviluppo e la coesione dell'Italia". "Non possiamo ambire a modello di sistema Paese che produce poco, è poco competitivo, crea disuguaglianze e quelle fattura, tra le altre, tra nord e sud, la discriminazione di genere e quella generazionale. L'opportunità - ha sottolineato Zingaretti - è legata non a tornare indietro, ma a costruire un nuovo modello".(Rin)