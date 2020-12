Violenza donne: Campidoglio, prorogata esposizione Manifesti d'artista a Parco della musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prorogata fino al 10 gennaio l’esposizione, lungo il colonnato esterno dell’Auditorium Parco della Musica, delle opere di giovani studenti e studentesse contro la violenza di genere per l’iniziativa “Manifesti d’artista. 1522 - Roma per le donne” promossa da Roma Capitale, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Fondazione Musica per Roma. L’iniziativa, partita il 23 novembre per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020 in modalità on line, sui siti di Roma Capitale e Fondazione Musica per Roma, nel rispetto delle normative anti-Covid, è ospitata dal 7 dicembre nello spazio esterno dell’Auditorium Parco della Musica aperto al pubblico. I 20 manifesti sono stati realizzati da studentesse e studenti delle Scuole e Accademie di Arte di Roma con il claim “Scelgo la libertà” e selezionati attraverso una call pubblica. (segue) (Com)