Bolivia: proteste a riunione di partito, una sedia colpisce in testa l'ex presidente Morales

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, è stato colpito in testa da una sedia lanciata da uno dei partecipanti a una agitata riunione organizzata dal Movimento per il socialismo (Mas). Il leader cocalero presenziava a un incontro allargato alle forze politiche della sinistra per definire le candidature alle prossime amministrative, nel mercato alimentare Lauca N, considerato il "quartier generale" dell'ex presidente nella regione di Cochabamba. Una parte dell'assemblea ha iniziato a contestare le decisioni sulle scelte in corso, chiedendo - secondo quanto riferiscono alcune testate - un "rinnovamento" dei vertici storici del partito. Una delle sedie di plastica lanciate sul palco, come testimoniano video diffusi in rete, ha raggiunto Morales alla testa, senza apparentemente causare ferite. Sul palco e negli spazi del dibattito sono volati altri oggetti - bottiglie, penne un ombrello -, ma alcuni uomini della sicurezza hanno impedito che ci fossero altre conseguenze per l'ex presidente. (segue) (Brb)