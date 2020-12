Bolivia: proteste a riunione di partito, una sedia colpisce in testa l'ex presidente Morales (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Deber", la protesta sarebbe scattata nel momento in cui veniva formulata la candidatura dell'ex ministro dell'Interno, Carlos Romero, come candidato alla guida della regione di Santa Cruz. Durante il governo dell'ex presidente "ad interim" Jeanine Anez, nato dopo le dimissioni e l'esilio di Morales, Romero era stato arrestato per presunto traffico di influenze. Riabilitato da decisioni della giustizia successive alla vittoria di Luis Arce alle presidenziali di ottobre, Romero è comunque considerato legato alla dirigenza "storica" del Mas. Alla fine la candidatura nella regione strategica di Santa Cruz è stata assegnata al giornalista Pedro Gracia, più gradito alla nuova base del partito. (Brb)