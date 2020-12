Lavoro: Catalfo, voucher suppletivo per donne in primo anno vita bambino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro ha rilevato che "37mila donne hanno lasciato il lavoro nel 2019 nel primo anno di vita del bambino". Lo ha reso la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel suo intervento all'evento "Nuovi orizzonti manageriali - Donne al timone per la ripresa del Paese", organizzato da 4.Manager. "Analizzando il dato è stato notato che spesso i servizi per l'infanzia non sono sufficienti a conciliare i tempi di vita" e di lavoro, ha spiegato. "Abbiamo lavorato su una norma presentata in Parlamento per un voucher suppletivo per la donna nel primo anno di vita del bambino", ha aggiunto la ministra. (Rin)