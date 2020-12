Farnesina: oggi Di Maio e Patuanelli presiedono la Cabina di regia per l'Italia internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi dalle ore 16 si svolgerà in formato virtuale la IX Cabina di regia per l'Italia internazionale, co-presieduta dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. La Cabina di regia per l'Italia internazionale, come si legge in una nota, è un esercizio volto a definire le risorse e le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione all'estero e di internazionalizzazione del sistema economico italiano. E' dunque l'espressione diretta dell'impegno di governo, istituzioni territoriali e rappresentanze del mondo imprenditoriale per coordinare al meglio le politiche e le strategie di internazionalizzazione del Paese, mettendo a sistema le iniziative dei diversi attori e concentrando l'uso delle risorse finanziarie verso obiettivi specifici e condivisi. (segue) (Com)