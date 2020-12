Farnesina: oggi Di Maio e Patuanelli presiedono la Cabina di regia per l'Italia internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai due co-presidenti, nella sessione istituzionale interverranno anche il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri; la ministra delle Politiche Agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova; il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini; la ministra per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli; il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi; la ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano; il ministro per il Sud e la Coesione territoriali, Giuseppe Provenzano; il Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola; il presidente della Conferenza Regioni e province autonome, Stefano Bonaccini. Le vice ministre per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re e Marina Sereni e i sottosegretari di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano e Ivan Scalfarotto. Ai lavori della Cabina parteciperanno anche gli enti pubblici per il sostegno all'export e i rappresentanti di associazioni del mondo imprenditoriale e finanziario, oltre a tutti gli altri enti firmatari del "Patto per l'Export". (Com)