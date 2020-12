Università: Casa (M5s), trend invertito, ora risorse aggiuntive e riforma su reclutamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come tutto il comparto dell'istruzione, l'università italiana ha bisogno di risorse per colmare il divario crescente con il resto d'Europa. Siamo indietro come numero di laureati, come rapporto docenti-studenti e come età media dei professori. Lo afferma Vittoria Casa, presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera, secondo cui intervenire su questi punti essenziali significa dar corso a una riforma sulla quale la Commissione sta lavorando: una serie di misure sulle quali – grazie a un costante confronto - c'è una crescente sintonia con Crui (Conferenza Rettori) e Cun (Consiglio Universitario Nazionale). "Tuttavia, è necessario capire che le buone riforme non sono a costo zero e che vanno impiegate crescenti risorse per confermare l'inversione di tendenza sul fronte dei finanziamenti al sistema universitario. Quest'anno il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è stato notevolmente incrementato. Tale intervento – anche grazie all'occasione che ci offre il prossimo Recovery Plan – dovrebbe essere impostato su base ordinaria e crescente", aggiunge Casa a margine delle odierne audizioni in Commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera. "Come negli altri sistemi avanzati, abbiamo assoluto bisogno di un personale docente giovane, per il quale non sia considerato eccezionale aver esaurito il percorso d'inserimento nel mondo universitario entro i 40 anni. Dobbiamo lavorare su questo obiettivo", conclude la presidente Casa. (Rin)