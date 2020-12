Lavoro: Catalfo, Fondo nuove competenze diretto anche a donne manager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "primo passo" è stato fatto con il Fondo nuove competenze che "è diretto anche alle donne manager per far sì che possano accrescere le loro competenze. Il Fondo è già attivo ed hanno partecipato sia piccole aziende che grandi. Stanno partecipando con progetti formativi sia lavoratori che dirigenti". Lo ha spiegato la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo nel suo intervento all'evento "Nuovi orizzonti manageriali - Donne al timone per la ripresa del Paese", organizzato da 4.Manager. L'intervento riguarda la rimodulazione temporanea dell'orario di lavoro per fare formazione con un salario coperto dallo Stato per le ore dedicate alla formazione. (Rin)