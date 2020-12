Difesa: Shoigu firma proroga accordo con la Cina su scambio dati lanci missili balistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il proseguimento dello scambio di dati sui lanci di missili balistici e vettori spaziali tra la Federazione Russa e la Cina contribuirà alla stabilità nella regione, tenendo conto del dispiegamento di componenti della difesa missilistica globale degli Stati Uniti. Lo ha affermato il ministro della Difesa, generale Sergej Shoigu, dopo aver firmato l'estensione dell'accordo. L'accordo tra i Paesi sulle notifiche di lanci di missili balistici e veicoli di lancio spaziale è entrato in vigore il 16 dicembre 2010 con validità di dieci anni e possibilità di proroga. "Il continuo scambio di dati promuoverà una cooperazione paritaria tra Russia e Cina nella regione Asia-Pacifico. Ciò è particolarmente importante dato che il sistema di controllo degli armamenti è stato virtualmente distrutto, il dispiegamento di componenti di difesa missilistica globale degli Stati Uniti continua e si dichiara apertamente l'intenzione di schierare nuovi missili a medio e corto raggio di fabbricazione Usa nella regione", ha detto Shoigu. Il ministro russo ha sottolineato che "in queste condizioni, sono necessari passi congiunti da parte di Russia e Cina per prevenire incidenti durante le attività militari ed evitare tentativi di trascinare i due Stati in una corsa agli armamenti". "Abbiamo intenzione di rafforzare ulteriormente il coordinamento tra i vertici militari dei due Paesi, migliorare i meccanismi di cooperazione militare", ha aggiunto Shoigu. (Rum)