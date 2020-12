Venezuela: Guaidò, rapporto Cpi evidenzia esistenza "dittatura responsabile di crimini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di opposizione venezuelano Juan Guaidó ha affermato che l’ultima informativa della procura della Corte penale internazionale (Cpi) evidenzia che in Venezuela c’è una “dittatura responsabile di crimini contro l’umanità”. Il riferimento è al rapporto diffuso ieri dalla procura della Cpi, in cui si afferma che ci sono motivi ragionevoli per credere che le autorità civili e militari del Venezuela abbiano commesso crimini contro l’umanità. “Questo è ciò che dobbiamo affrontare come società: una dittatura responsabile di crimini contro l’umanità. E noi venezuelani abbiamo resistito a quell'orrore, abbiamo costruito alternative e non ci arrenderemo finché non avremo ottenuto giustizia, libertà e democrazia”, ha scritto Guaidò sul suo account Twitter. (segue) (Vec)