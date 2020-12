Venezuela: Guaidò, rapporto Cpi evidenzia esistenza "dittatura responsabile di crimini" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura della Cpi ha affermato che ci sono motivi ragionevoli per credere che le autorità civili e militari del Venezuela abbiano commesso crimini contro l’umanità. “La procura è arrivata alla conclusione che le informazioni disponibili in questa fase rappresentano una base ragionevole per credere che, almeno da aprile 2017, autorità civili, membri delle forze armate e individui favorevoli al governo abbiano commesso crimini contro l’umanità”, si legge in un rapporto preliminare pubblicato ieri. La Corte cita presunti delitti di arresti arbitrari e altre gravi privazioni della libertà fisica, torture, violenza sessuale, persecuzione di gruppi per motivi politici.Tra gli organi ritenuti responsabili delle violazioni vengono citati, tra gli altri, la Polizia nazionale bolivariana (Pnb), il Servizio bolivariano di intelligence nazionale (Sebin), la Guardia nazionale bolivariana (Gnb). Per la Corte anche “individui favorevoli al governo hanno partecipato alla repressione degli oppositori”. La Cpi prevede di concludere l’esame preliminare, volto a determinare se esistono le basi per l’apertura di un’indagine, nella prima metà del 2021. (segue) (Vec)