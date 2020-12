Venezuela: Guaidò, rapporto Cpi evidenzia esistenza "dittatura responsabile di crimini" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pronunciamento della Cpi arriva dopo un duro rapporto pubblicato dall'Organizzazione degli stati americani (Osa) dal titolo "Incentivo all'immunità: l'impatto del fallimento della procura della Corte penale internazionale per aprire una indagine sulla possibile commissione di reati contro l'umanità in Venezuela", in cui si punta il dito proprio contro la presunta inazione della Cpi. Nel rapporto l'Osa denuncia oltre 18 mila esecuzioni extragiudiziali e più di 15 mila casi di detenzione arbitraria avvenute in Venezuela dal 2014. L’organizzazione panamericana denuncia inoltre 724 casi di sparizione forzata nel 2018 e 2019 e 653 casi documentati di tortura dal 2014. (segue) (Vec)