Francia: premier Castex, non sarà obbligatorio recarsi a scuola il 17 e 18 dicembre

- Il primo ministro francese, Jean Castex, ha dichiarato che gli studenti non saranno obbligati ad andare a scuola il 17 e il 18 dicembre, i due giorni prima dell'inizio delle vacanze di fine anno, per vietare il propagarsi del coronavirus. "Non è un obbligo" ha detto Castex intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1". Il capo del governo francese ha così ripreso una raccomandazione del Consiglio scientifico. Il primo ministro ha inoltre raccomandato a francesi di auto isolarsi una settimana prima delle feste di fine anno. (Frp)