Kenya: ordinati 24 milioni di dosi di vaccini anti Covid

- Il governo del Kenya ha ordinato 24 milioni di dosi di vaccini contro il Covid-19, acquisto per il quale prevede di spendere fino a 10 miliardi di scellini kenioti (89 milioni di dollari). Lo ha annunciato il quotidiano keniota "The Star" citando funzionari del ministero della Salute. Secondo la fonte, le autorità sanitarie keniote hanno fatto richiesta la scorsa settimana alla Global Vaccine Alliance Initiative (Gavi) la scorsa settimana: una campagna di vaccinazione che permetterà secondo gli esperti di coprire per il momento il 20 per cento della popolazione del Paese, che supera attualmente i 52 milioni di persone. Non è chiaro quale vaccino il governo abbia ordinato. Gavi ha firmato accordi con i produttori di circa nove candidati vaccini. (Res)