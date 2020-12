Sicurezza: Capone (Ugl), basta stragi silenziose sul lavoro, necessari più controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ugl esprime il suo "cordoglio alla famiglia dell'uomo di 47 anni che ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto sul posto di lavoro a Salerno. Occorre una maggiore cultura della sicurezza sul lavoro, più controlli e un'adeguata formazione del personale, soprattutto dove vengono svolte mansioni a rischio di infortuni. La vita è sacra è va tutelata, non è possibile assistere inermi a queste stragi silenziose. In tal senso, l'Ugl è in tour in Italia con la manifestazione 'Lavorare per Vivere' volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste e dilagante fenomeno delle cosiddette 'morti bianche'". Lo affermano in una nota congiunta Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl e Gaetano Panico, segretario regionale Ugl Campania, in merito all'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un uomo di 47 anni a Salerno, caduto da un'altezza di sei metri mentre stava effettuando un intervento di manutenzione.(Com)