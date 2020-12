Arabia Saudita: al via registrazione per il vaccino anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute saudita ha annunciato l'avvio della registrazione per il vaccino contro il coronavirus, a partire da oggi, per tutti i cittadini e residenti del Regno, attraverso l'applicazione "My Health". Il ministero della Salute di Riad ha sottolineato la sicurezza e l'efficacia del vaccino per il suo effettivo superamento delle fasi di sperimentazione vaccinale e il verificarsi di una forte risposta immunitaria e di anticorpi continui, affermando che l'accesso al vaccino è gratuito per tutti i cittadini e residenti, in attuazione delle direttive della sapiente leadership. I primi a vaccinarsi saranno i cittadini e residenti che hanno più di 50 anni, gli operatori sanitari e coloro che hanno una delle seguenti malattie croniche: asma, diabete, malattia renale cronica, malattie cardiache croniche inclusa la malattia coronarica, malattia polmonare ostruttiva cronica e il cancro e gli affetti da obesità hanno una massa corporea compresa tra 30 e 40.(Res)