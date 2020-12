Sardegna: maxi operazione antidroga di Dda Cagliari, arresti e perquisizioni fra Cagliari, Olbia e Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una maxi operazione antidroga è scattata questa mattina all'alba fra Torino, Cagliari e Olbia. Il blitz è coordinato dalla direzione distrettuale Antimafia della procura della Repubblica di Cagliari. Sul campo stanno operando i "Baschi verdi" della Guardia di finanza e le unità cinofile. Sono in corso perquisizioni e arresti. Le indagini sono iniziate nel 2018 con il sequestro di circa 60 chili di hashish e l'arresto di due pensionati piemontesi, Lorenzo Maccagno e Adriana Calvisio, entrambi 67enni, fermati a Olbia con il carico di droga (63 chili di marijuana) nel trolley. I due, secondo gli investigatori, sarebbero stati i corrieri di una grossa organizzazione internazionale di trafficanti di nazionalità marocchina. Il presunto capo dell'organizzazione è Yamuol Abdelaziz, mentre il referente cagliaritano del gruppo, Moustapha Ghalim, è attualmente irreperibile. Una quindicina le persone sotto indagine sono una quindicina. In tutto sarebbe quasi una tonnellata la droga trasportata nel corso degli anni in Sardegna. (Rsc)