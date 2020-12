Covid: assessore Menna, sostegno telefonico per chi vive ansie e perdite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diciotto psicoterapeuti si sono proposti per dare gratuitamente la loro competenza con il sostegno telefonico nelle feste di Natale". Lo ha dichiarato l'assessore comunale di Napoli Francesca Menna, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Menna ha aggiunto: "Questo è un periodo dove è difficile incontrarsi e le perdite si sentono di più. Fondamentale mettere a disposizione le proprie competenze, soprattutto in questa fase per dare voce a chi ha ansie o altre emozioni". L'assessore alle pari opportunità del Comune di Napoli ha annunciato: "Questi momenti acuiscono le problematiche interne alle mura domestiche. Apriremo il bando per i centri antiviolenza e quelli per le case di accoglienza". E poi l'appello per il Natale: "Sta a noi essere responsabili ed effettuare distanziamento con mascherine, anche dentro casa. Solamente in questo modo possiamo tutelarci". (Ren)