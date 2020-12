Regno Unito: governo pubblica nuovo disegno di legge su sicurezza online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha pubblicato oggi un nuovo disegno di legge sulla sicurezza online, stabilendo un nuovo "dovere di avere cura" dei propri utenti delle piattaforme online, come Facebook, Youtube e Whatsapp. Le nuove leggi richiederanno alle compagnie di "rimuovere e limitare la diffusione di contenuti illegali", includendo abusi su minori e materiale a carattere terroristico. La proposta di legge è il risultato di consultazioni durate 18 mesi, e arrivano in parallelo alle difficoltà incontrate dai giganti della Silicon Valley a Bruxelles, dove nuove dure legislazioni europee in materia dovrebbero essere introdotte questa settimana. Le autorità antitrust statunitense ed europea, peraltro, starebbero scrutinando le posizioni di Facebook, Amazon e Google. Secondo la nuova proposta di legge britannica, le compagnie potranno far fronte a multe fino a 18 milioni di sterline (19,7 milioni di euro) o equivalenti al 10 per cento delle proprie entrate lorde, a seconda di quale dei due valori risulti essere maggiore. (segue) (Rel)