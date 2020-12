Regno Unito: governo pubblica nuovo disegno di legge su sicurezza online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ofcom, l'ente regolatore britannico per le telecomunicazioni, avrà anche il potere di bloccare i servizi che non si adegueranno, e potrà formalmente incriminare i manager responsabili di infrazioni ripetute. Le nuove regole dovrebbero applicarsi ad ogni sito che ospita contenuti generati dagli utenti, incluse piattaforme di videogames e marketplace online, ma i commenti dei lettori nei siti di news dovrebbero essere esclusi dall'applicazione della norma. Secondo quanto si apprende, il governo non intenderà forzare tuttavia servizi come Whatsapp a violare la propria crittazione dei messaggi scambiati, permettendone la lettura a terzi, una mossa che era stata al centro di ampi dibattiti nei mesi precedenti alla presentazione del disegno di legge. (Rel)