Imprese: Conte a Coldiretti, grazie a vostro lavoro mai mancati generi alimentari

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea nazionale di Coldiretti, ha chiarito che "grazie al vostro lavoro i generi alimentari non sono mai mancati, anche nei momenti più difficili". Il settore, ha aggiunto, "ha confermato il suo ruolo strategico per la sovranità alimentare del nostro Paese. Voi siete un asse portante di questa filiera: grazie per tutto il lavoro fatto e ciò che continuate a fare". (Rin)