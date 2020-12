Roma Metropolitane: Collegio sindacale, se resta insolvenza si va in procedura concorsuale, giovedì Assemblea soci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Metropolitane, società in house del Campidoglio, rischia il fallimento. Il 9 dicembre scorso il Collegio sindacale dell'azienda in una lettera al direttore del dipartimento Partecipate di Roma Capitale e al Gabinetto della sindaca informa che - a seguito di due diversi pignoramenti dei conti dell'azienda per un totale di quasi 19 milioni di euro - di aver chiesto al liquidatore Andrea Mazzotto di convocare l'Assemblea dei soci. A quanto apprende Agenzia Nova l'Assemblea dei soci si riunirà il 17 dicembre nel pomeriggio e in quell'occasione "qualora" fosse "confermata l'insolvenza" il Collegio sindacale "inviterà il liquidatore a depositare presso il tribunale di Roma ricorso per l'ammissione alla procedura concorsuale". Nel pomeriggio di oggi, invece, sempre a quanto si apprende, si terrà un incontro del direttore generale del Campidoglio, Franco Giampaoletti, con le società creditici. Scopo dell'incontro dovrebbe essere quello di raggiungere un accordo che possa portare allo sblocco dei conti correnti della società, in attesa che Roma Capitale possa coprire la passività dell'azienda con l'approvazione in giunta di una delibera per il riconoscimento di debiti fuori bilancio per circa 40 milioni di euro. (Rer)