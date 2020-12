Polonia: presidente Duda, relazioni con gli Usa sono pilastro della sicurezza euroatlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra la Polonia e gli Stati Uniti sono un pilastro della sicurezza e della stabilità europea e transatlantica. Lo ha scritto il presidente polacco, Andrzej Duda, che ha finalmente mandato le sue congratulazioni per la vittoria delle presidenziali Usa a Joe Biden. In una lettera pubblicata sul sito della cancelleria presidenziale, Duda augura un mandato di successo al 46mo presidente degli Stati Uniti e indica le relazioni polacco-statunitensi come "un esempio perfetto di ciò che è un'autentica partnership strategica e quali obiettivi si possono conquistare lavorando assieme". "I nostri Stati e nazioni condividono ideali e valori la cui essenza sono indubbiamente la libertà, la giustizia, la democrazia e il primato del diritto internazionale. Su di loro abbiamo costruito le solide fondamenta della nostra cooperazione bilaterale, che non è mai stata così forte e reciprocamente vantaggiosa", ha scritto il capo dello Stato polacco. (segue) (Vap)