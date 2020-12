Polonia: presidente Duda, relazioni con gli Usa sono pilastro della sicurezza euroatlantica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al loro sostegno ed impegno gli Stati Uniti non sono diventati soltanto un partner strategico dell'Iniziativa dei Tre Mari, ma hanno anche deciso di investire nel relativo fondo per la realizzazione di progetti energetici regionali", ha continuato Duda. A proposito di energia, il presidente ha dichiarato che la diversificazione delle fonti di approvvigionamento polacche passa anche attraverso le forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) statunitensi e che la Polonia è diventata un punto di riferimento energetico per l'intera regione. (Vap)