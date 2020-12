Imprese: Eni gas e luce e Harley&Dikkinson presentano piattaforma per assemblee condominiali online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce AssembleaFacile.com, la piattaforma sviluppata da Harley&Dikkinson con il contributo di Eni gas e luce, pensata per facilitare le assemblee condominiali tra amministratori e condomini che scelgono CappottoMio, il servizio di Eni gas e luce finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici. Stando al relativo comunicato stampa, Harley&Dikkinson ed Eni gas e luce hanno deciso di mettere a disposizione dei clienti che scelgono CappottoMio AssembleaFacile.com, una piattaforma ibrida (che può essere utilizzata sia da remoto sia in presenza) che permette ai condomìni di poter effettuare assemblee anche da remoto: la piattaforma è realizzata in linea con le novità normative che prevedono la possibilità di svolgere le assemblee di condominio anche in modalità videoconferenza, previo consenso della maggioranza dei condomini. La piattaforma, prosegue la nota, permette la partecipazione da remoto in modo semplice e intuitivo, da smartphone, ma anche da un semplice telefono di casa, mettendo a disposizione una serie di funzionalità come, ad esempio, la procedura di convocazione, la possibilità da parte dei condòmini di delegare altre persone e le votazioni con l’indicazione dei millesimi nel rispetto delle normative vigenti. (segue) (Com)