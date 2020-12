Imprese: Eni gas e luce e Harley&Dikkinson presentano piattaforma per assemblee condominiali online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con AssembleaFacile.com i condomini che aderiscono al servizio CappottoMio di Eni gas e luce avranno a disposizione uno strumento gratuito per deliberare interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento sismico e poter sfruttare le opportunità offerte dagli incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e superbonus 110 per cento con la possibilità di cedere a terzi il credito fiscale. “Il nostro servizio CappottoMio si arricchisce di un ulteriore strumento messo a disposizione dei condomini per facilitare la gestione di un’assemblea condominiale comodamente da remoto e in sicurezza", ha commentato Alberto Chiarini, amministratore delegato di Eni gas e luce. "CappottoMio è un servizio innovativo e completo che va a soddisfare tutte le esigenze del condominio e delle abitazioni unifamiliari, sia dal punto di vista tecnico che finanziario: è uno dei tanti servizi di Eni gas e luce che ci permettono di accompagnare i nostri clienti a consumare in modo più consapevole, facendo un uso migliore dell’energia per poterne così usare meno”, ha aggiunto. Alessandro Ponti, ideatore della piattaforma, ha aggiunto che con la piattaforma “vogliamo aggiungere un ulteriore tassello alla consulenza integrata che mettiamo a disposizione della filiera della riqualificazione condominiale: AssembleaFacile, già interfacciabile con i principali gestionali del condominio, da gennaio si collegherà infatti direttamente alla piattaforma H&D per la cessione del credito di imposta consentendo la raccolta e la compilazione automatica dei documenti in compliance con la normativa vigente, ivi compresi quelli necessari al rilascio del visto di conformità in caso di superbonus 110 per cento”. (Com)