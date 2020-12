Sanità: accordo ministero-Cineca su intelligenza artificiale e big data

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute e Cineca Consorzio Interuniversitario hanno siglato un accordo per implementare un sistema che, attraverso tecniche di intelligenza artificiale e di analisi, possa sviluppare una nuova governance per il Sistema sanitario nazionale e implementare un modello predittivo. L’accordo - si legge in una nota - consentirà di sviluppare modalità di monitoraggio delle condizioni di salute della popolazione nell'ambito dei programmi avviati dal ministero, utilizzando i dati provenienti dal Fascicolo Sanitario Elettronico in forma aggregata e anonima. "Il ministero della Salute ha più volte sottolineato l’esigenza di rivedere il sistema informativo sanitario nazionale con architetture tecnologiche che possano integrare la moltitudine di dati dematerializzati, in particolare quelli raccolti con il Fascicolo Sanitario Elettronico in forma aggregata ed anonima, come previsto dalla norma. L’accordo firmato tra Ministero e Cineca è un primo passo di questa strategia. A questo riguardo mi piace sottolineare che il primo ambito nel quale si esplicita la collaborazione si sviluppa con riferimento a precisi target: popolazione over 65 e 0- 18 anni", dichiara la sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa, che ha sottoscritto l’intesa. (segue) (Com)