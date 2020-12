Molise: Fanelli (Pd), su accordo Programma quadro "Area interna Fortone"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sbloccare lo stato di avanzamento dell'iter di utilizzo delle risorse delle Snai. "Lo abbiamo chiesto da tempo e con gran forza siamo tornati a ribadirlo in un momento storico in cui l'emergenza sanitaria ed economica obbliga a liberare urgentemente le risorse disponibili per le nostre aree interne. Dopo i numerosi 'passaggi' in Consiglio regionale in cui abbiamo chiesto a che punto fosse l'iter, apprendiamo che finalmente la giunta regionale con delibera 473 dello scorso 9 dicembre ha approvato l'Accordo di Programma Quadro 'Area Interna Fortore'". Lo sostiene il capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Molise Micaela Fanelli. "Parliamo di interventi indispensabili per affrontare in maniera strutturata le nuove urgenze dovute alla crisi sanitaria - spiega Fanelli - rafforzando la medicina territoriale con la figura degli infermieri di comunità, con i presidi per la non autosufficienza, con l'implementazione della rete di farmacie dell'area interna del Fortore e con l'attivazione di centri di accoglienza per donne vittime di violenza". (segue) (Gru)