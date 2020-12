Recovery: Conte, risorse non saranno gestite arbitrariamente da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea nazionale di Coldiretti, ha chiarito che "fin quando il piano non sarà definito giustamente ci saranno ansie e tensioni perché è un'occasione storica per il Paese. E’ normale, fin quando non sarà condiviso, che ci siano queste atteggiamenti". Il presidente ha poi assicurato che "non pensiamo che le risorse debbano essere gestite arbitrariamente dal governo o da qualche ministro, non abbiamo una concezione padronale. Queste risorse sono del piano nazionale che resterà tale anche nel monitoraggio dell’attuazione". Il premier ha poi assicurato che ogni cittadino, attraverso il web potrà "monitorare" ogni singolo progetto per verificare direttamente il suo stato di avanzamento ed il rispetto dei tempi. (Rin)