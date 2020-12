Ue: Provenzano, recuperiamo credibilità politica coesione accelerando capacità di spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "passa da contributore a beneficiario netto del complesso delle risorse europee", ma tutto questo "lo accompagniamo con una scelta nazionale", dal momento che "immettiamo per iniziativa nostra più risorse della coesione". Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, intervenendo all'incontro "Le risorse per lo sviluppo e la coesione dell'Italia". "Abbiamo provato a recuperare la credibilità" della politica di coesione, "accelerando la capacità di spesa e di assorbimento di queste risorse, cosa non scontata in un anno in cui avevamo i cantieri bloccati. Abbiamo segnato un'accelerazione tra febbraio e ottobre di quest'anno di circa 3 miliardi di spesa, che ci consente di passare da un 30 a un 40 per cento di grado di assorbimento", ha ricordato Provenzano, secondo cui questo "è stato uno sforzo importante, che ancora non registra quello, ancora più significativo, possibile grazie alla riprogrammazione dei fondi strutturali per l'emergenza".(Rin)