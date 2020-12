Governo: Mulè (FI), buon senso imporrebbe ascolto proposte centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, osserva che "ciò che colpisce di questo governo è la comunione, il comune sentire che muove le loro azioni: da una parte i Cinque stelle danno per 'morta' Italia viva in caso di elezioni, dall'altra Italia viva denuncia oramai quotidianamente come Giuseppe Conte si comporti da 'Re Solo' al comando. Nel mezzo - aggiunge in una nota - il Pd che ignora le priorità del Paese per perdere tempo in queste beghe ridicole e poco dignitose nei confronti degli italiani. Ma d'altronde con un premier che nel suo delirio di onnipotenza questa mattina dice in merito al Dpcm 'andiamo anche in Parlamento' cosa possiamo pretendere? Che neghi l'evidenza dichiarando che 'in questo momento tutto ci possiamo permettere meno che dare un segnale di scarsa coesione tra le forze di maggioranza'. Appunto. Mente - conclude Mulè - sapendo di mentire, fuori dalla realtà e dal buon senso che imporrebbe invece a questo esecutivo sgangherato di ascoltare il centrodestra e le proposte messe sul tavolo del governo". (Com)