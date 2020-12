Libia: procura militare chiede di avocare a se dossier Bija

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore militare di Tripoli ha chiesto di avocare a se il dossier il caso di Abd al Rahman Milad, noto come "Bija", ufficiale della Guardia costiera accusato di traffico di esseri umani, in quanto quest'ultimo è un militare e non un civile. La stampa libica riferisce oggi che il procuratore militare di Tripoli ha inviato una missiva al riguardo al dipartimento generale delle operazioni di sicurezza del ministero dell'Interno del Governo di accordo nazionale. La lettera riguarda appunto il caso di Abd al Rahman Milad. Le fonti hanno sottolineato la Procura militare ha chiesto il trasferimento del suo dossier, dal momento che i reati di cui "Bija" è accusato sono avvenuti mentre ere in divisa e sono responsabilità del pubblico ministero militare. (segue) (Res)