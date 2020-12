Libia: procura militare chiede di avocare a se dossier Bija (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 14 ottobre, il ministero dell'Interno di Tripoli aveva confermato l'arresto di Abd al Rahman Milad. Le manette erano scattate su ordine del Procuratore generale, in collaborazione con l'Interpol che aveva spiccato un mandato di cattura internazionale per sospetto coinvolgimento nella tratta di esseri umani e nel contrabbando di carburante, su richiesta del Comitato sanzioni delle Nazioni Unite. La Direzione della sicurezza di Tripoli aveva arrestato l'ufficiale della Guardia costiera dopo aver avviato un'indagine approfondita e aver raccolto le informazioni richieste, si legge nella dichiarazione del ministero. Il 7 giugno 2018, il Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite aveva incluso “Bija” in un elenco di sei persone sanzionate per il loro ruolo nella tratta di esseri umani in Libia. Contestualmente, l'ufficio per il controllo delle attività estere del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva altresì deciso di imporre sanzioni contro le sei persone "a causa della loro minaccia alla pace, alla sicurezza o alla stabilità in Libia, attraverso il loro coinvolgimento nel traffico di migranti". (Res)