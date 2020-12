© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata della Colombia in Italia e ProColombia, l’agenzia di promozione della Colombia a Roma, organizzano mercoledì 16 dicembre l'evento virtuale "Incontro di esperti: Il miglior espresso si fa con caffè 100 per cento colombiano". Nella conferenza, riferisce una nota, verranno illustrate con l'ausilio di esperti le specificità dei caffè colombiani. L'incontro si terrà in modalità virtuale alle ore 15. (Com)