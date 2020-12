Marocco-Algeria: Mohammed VI augura una pronta guarigione al presidente algerino Tebboune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha espresso gli auguri di pronta guarigione al presidente della Repubblica d'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ricoverato in Germania per curare la Covid-19. "Il Suo discorso di domenica al popolo algerino ha mostrato la Sua guarigione", scrive il re marocchino nel messaggio. Il Sovrano ha quindi espresso “profonda soddisfazione” per il miglioramento dello stato di salute del capo dello Stato algerino, augurando a Tebboune un rapido e completo recupero, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ufficiale marocchina "Map" (Ala)