- "Non credo che cadrà il governo e comunque non vedo elezioni dietro l'angolo". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a "24 Mattino" su Radio24, che ha aggiunto: "Se il governo cade ci sarà un altro governo, non penso che questa legislatura finisca". (Rin)