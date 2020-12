Regno Unito: da domani nuove misure anti-Covid a Londra, ecco le restrizioni in vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico Matt Hancock ha annunciato ieri alla Camera dei Comuni che la capitale Londra e altre parti del sud-est della nazione inglese saranno passate al livello 3 delle restrizioni anti-Covid a partire da domani, mercoledì 16 dicembre. Si tratta del livello di misure anti-Covid più restrittivo previsto dal sistema in vigore. Il cambiamento di livello di restrizioni causerà la chiusura di bar, pub e ristoranti, che potranno continuare ad operare solo in regime di asporto. Sarà vietato anche incontrare membri di nuclei familiari diversi al chiuso o in uno spazio privato (ad esempio, un giardino domestico), ma anche nella maggior parte degli spazi all'aperto, salvo che essi rispettino la cosiddetta "regola del sei", che prevede non più di sei persone alla volta possano incontrarsi all'aperto, osservando comunque norme di distanziamento sociale. La decisione del governo arriva in seguito alla richiesta espressa questa mattina da parte di diversi parlamentari dei vari distretti della capitale, i quali avevano richiesto un inasprimento delle misure per tentare di ridurre la diffusione del virus in vista del rilassamento delle restrizioni, previsto per il periodo natalizio per una durata di cinque giorni.Hancock ha annunciato alla Camera dei Comuni che una "nuova variante" del Sars-Cov-2 sarebbe stata identificata nel Regno Unito, la quale starebbe causando la veloce diffusione del virus nel sud-est dell'Inghilterra, in maniera nettamente più veloce rispetto al resto del Paese. Hancock ha poi aggiunto che non ci sia al momento "niente che suggerisca" che questa variante possa indurre sintomi più severi, o che non risponderà ai vaccini prossimi ad essere somministrati al pubblico. Il ministro ha poi aggiunto che il governo ha comunicato la scoperta all'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), e che sono in corso test per misurare la maggiore virulenza del nuovo ceppo.(Rel)