Recovery: Uecoop, rilancia attività per 8 aziende su 10 (2)

- Tutti riconoscono l'esigenza di fare presto ma secondo1 impresa su 2 (51 per cento) servirà almeno un anno per vedere in Italia i soldi del Recovery Plan europeo, il 18 per cento delle imprese pensa che le risorse potrebbero arrivare addirittura entro 6 mesi, più di 1/5 delle realtà (21 per cento) è convinto che per i soldi del Recovery ci vorranno addirittura due anni mentre esiste un 10 per cento di super pessimisti che dicono che non si vedrà mai un centesimo di quegli aiuti. I diversi orientamenti rispetto all'atteso piano di sostegno all'Italia – sottolinea Uecoop – sono il sintomo di una sofferenza sociale ed economica che colpisce imprese e famiglie mettendo a rischio il sistema economico nazionale. L'evolversi della situazione sta mettendo a dura prova la resilienza delle oltre 80mila cooperative italiane che – conclude Uecoop – offrono lavoro a più di 1 milione di persone dall'agroalimentare alla scuola, dalle costruzioni alla logistica, dal commercio all'informatica, dall'assistenza sociale ai servizi di sicurezza e vigilanza generando un fatturato annuo che supera i 150 miliardi di euro. (Rin)