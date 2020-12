Recovery: Rosato (Iv), non vogliamo crisi ma trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto richieste chiare in aula da cui attendiamo risposte, non lavoriamo per far cadere il governo, ci sono molte questioni aperte e Conte deve trovare sintesi". Lo ha detto il presidente di Italia viva (Iv), Ettore Rosato, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. "Non può agire un uomo solo, non si può superare la collegialità del Consiglio dei ministri, bisogna coinvolgere tutta la maggioranza, parti sociali e opposizioni è una questione di metodo e trasparenza", ha aggiunto. "Faremo di tutto - ha spiegato Rosato - perché questo governo funzioni, con fatica abbiamo fatto questo passo avanti perché gli altri non lo fanno mi sarei aspettato un moto di orgoglio da Pd e M5s, i super manager non verranno in parlamento..." (Rin)