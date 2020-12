Cina: Covid, Cnbg produrrà un miliardo di dosi di vaccino il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China National Biotec Group (Cnbg), un'unità del colosso farmaceutico statale China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), avrà la capacità di produrre un miliardo di dosi di vaccino contro la Covid-19 il prossimo anno. Lo ha annunciato Yang Xiaoming presidente del gruppo. Secondo Yang, i due vaccini sperimentali dell'azienda sono attualmente in sperimentazione clinica di 'Fase 3' in dieci Paesi e regioni, con quasi 60mila volontari iscritti al programma. Al 26 novembre, un totale di 48 potenziali vaccini contro la Covid-19 sono entrati in studi clinici in tutto il mondo, 11 dei quali in studi clinici di 'Fase 3'. In Cina, quattro potenziali vaccini sono attualmente oggetto di sperimentazione clinica di 'Fase 3'. "È stato dimostrato che il siero delle persone cui è stato somministrato il vaccino di Cnbg fornisce immunizzazione incrociata contro più ceppi epidemici internazionali, indicando che i vaccini possono svolgere un ruolo protettivo contro la nuova infezione da coronavirus in molte parti del mondo", ha spiegato Yang. Al momento, i due laboratori Cnbg a Pechino e Wuhan hanno una capacità di produzione combinata di 300 milioni di dosi di vaccino all'anno.(Cip)